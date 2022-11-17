Son Dakika... Zelenski'den Tahıl Anlaşması açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Tahıl Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılacağını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 19 Kasım'da sona erecek olan Tahıl Anlaşması ile ilgili açıklama yaptı.
Volodimir Zelenski, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
“Tahıl Anlaşması 120 gün süreyle uzatılacaktır. Ukrayna, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte gıda krizine karşı küresel mücadelede kilit bir karar aldı. Ortaklarımız Türkiye ve BM'den resmi açıklama bekleniyor.”
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