Soros'tan Trump karşıtı savcıya dev bağış

ABD’li milyarder iş insanı George Soros ve aile üyelerinin, New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James’in seçim kampanyalarına 2019’dan bu yana 71 bin dolardan fazla bağış yaptığı ortaya çıktı.

Kayıtlara göre bu tutarın 31 bin doları, James’in gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden seçilmesine destek amacıyla verildi.

Seçim bağış kayıtlerine göre Soros, Temmuz 2024’te 18 bin dolar, gelini Jennifer Soros ise Mayıs ayında 13 bin dolar bağış yaptı.

Soros ailesinin, James’in önceki kampanyalarına yönelik bağışları da hesaba katıldığında toplam tutarın 40 bin doları aştığı belirtildi.

Bu rakamların, Soros’un destek verdiği sol eğilimli kuruluşlar aracılığıyla sağlanan dolaylı katkıları içermediği ifade edildi.

Haberde, Soros’un mali destek sağladığı Working Families Party (WFP) ile Letitia James arasındaki ilişkinin New York siyasetinde dikkat çekici olduğu vurgulandı.

Soros’un kurucusu olduğu Open Society Foundation, 2016’dan bu yana WFP’ye 23,7 milyon dolar aktardı. Ayrıca Soros ailesinin, partinin New York yapılanmasına 2018’den bu yana 865 bin dolar doğrudan bağış yaptığı kaydedildi.

James, 2003 yılında WFP’den seçilen ilk New Yorklu siyasetçi olmuş, ancak 2018’deki başsavcılık seçiminde stratejik bir kararla Demokrat Parti listesinden yarışmıştı. Buna rağmen, 2022’de WFP’nin desteğini yeniden aldı.

CUMHURİYETÇİ RAKİBİNDEN SERT ELEŞTİRİ

2026’da James’e karşı aday olmayı planlayan Cumhuriyetçi hukukçu Michael Henry, bağışlara sert tepki gösterdi.

Henry, Soros’un desteklerinin “radikal sol projelere hizmet ettiğini” savunarak, bunun kamu düzeni ve güvenlik açısından sorunlar yarattığını ileri sürdü.

Henry, Soros’un daha önce Manhattan Savcısı Alvin Bragg’ın seçim kampanyasına dolaylı ve doğrudan bağışlar yaptığını da hatırlattı.

Letitia James, özellikle Donald Trump ve Trump yönetimine karşı açtığı davalarla ulusal çapta tanınıyor.

2018’de verdiği bir seçim vaadi doğrultusunda Trump’ın emlak faaliyetlerini soruşturmuş, ancak Trump hakkında verilen 500 milyon doları aşan para cezaları, Ağustos ayında temyiz mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

James, Ekim ayında Trump döneminde Adalet Bakanlığı tarafından ipotek dolandırıcılığı suçlamasıyla itham edilmiş, ancak dava Kasım ayında düşmüştü.

Trump ise Soros’un, kendisine karşı açılan davaların arkasındaki isimlerden biri olduğunu sık sık dile getiriyor.