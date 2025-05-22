Sosyal medya fenomeni canlı yayın sırasında bıçaklandı

Brezilyalı 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Luna Ambrozevicius Abrahão, pazartesi günü sosyal medyada canlı yayın sırasında eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

205 binden fazla takipçisi bulunan Abrahão, sosyal medya üzerinden canlı yayın başlattığı sırada, eski erkek arkadaşı Alex Oliviera evine geldi.

Abrahão’nun ifadesine göre Oliviera mutfağa yönelip bıçak aldı ve “Affedersin Marcela” diyerek Abrahão’nun teyzesine seslendikten sonra genç kadına saldırdı. O anlar binlerce kişinin izlediği canlı yayında korku ve panik içinde gerçekleşti.

Canlı yayındaki görüntülerde Abrahão’nun çığlık attığı, yardım istediği ve ambulans çağrılması için yalvardığı anlar yer aldı. Yaralandıktan sonra telefonu çevirip kanlar içindeki vücudunu gösteren Abrahão, çok miktarda kan kaybettiğini belirtti.

Olay yerinde bulunanların hızlı müdahalesi, genç kadının hayatta kalmasını sağladı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Alex Oliviera’nın Abrahão’yu sırtından, ellerinden, ayaklarından ve vücudunun farklı yerlerinden toplam dokuz kez bıçakladığı açıklandı.

Abrahão, saldırı sırasında bıçağı uzaklaştırmaya çalışırken ayağından ciddi şekilde yaralandı ve bu nedenle ameliyata alındı.

Genç kadının şu anda São Paulo’da bir hastanede tedavi altında olduğu ve sağlık durumunun ise stabil olduğu kaydedildi.

Abrahão’nun ifadesine göre çift yaklaşık bir buçuk yıl birlikteydi. Ancak Abrahão kısa süre önce ilişkiyi sonlandırmıştı. Oliviera daha önce genç kadını tehdit etmiş, aracının lastiklerini patlatmış ve olaydan sadece birkaç saat önce de onu yeniden darp etmeye çalışmıştı.

Kadın, o saldırıdan kendini savunarak kurtulmuştu. Abrahão, “Vazo fırlatıp kaçtım” diyerek o anı anlattı.

SALDIRGAN FİRARDA, YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Polis, Oliviera hakkında yakalama kararı çıkardı. Şu anda firari olan şüpheli hakkında kadına yönelik şiddet ve cinayete teşebbüs suçlamaları bulunuyor. Abrahão’ya koruma kararı verildi. Genç kadın, “Onun yaptıklarının cezasını çekmesini istiyorum” dedi.

Abrahão, saldırı sonrası sosyal medyada bir açıklama yaparak yaşananların ardından sessizliğe ihtiyaç duyduğunu belirtti:

“Arkadaşlar, şu an açıklama yapmak istemiyorum. Lütfen bu sürece saygı gösterin. Yorgunum, üzgünüm, canım yanıyor. Sürekli açıklama isteyen insanlar ve medya baskısı beni daha da yoruyor. Bugün sadece dinlenmek ve ameliyatlarımı olmak istiyorum.”