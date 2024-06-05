Sosyal medyada paylaştığı bir nokta yüzünden tutuklandı!
İranlı çevirmen, edebiyat editörü ve sosyal medya aktivisti Hossein Shanbehzadeh, Ali Hamaney'in tweetine eklediği bir nokta yüzünden gözaltına alındı. Shanbehzadeh'in tutuklanması, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Hossein Shanbehzadeh, eleştirel diliyle tanınan bir çevirmen, edebiyat editörü ve sosyal medya aktivisti, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in tweetine eklediği bir nokta yüzünden gözaltına alındı.
Tutuklandığına dair ilk spekülasyonlar, kardeşi Abbas Shanbehzadeh'in X platformunda Hossein'in olası gözaltına alınmasıyla ilgili endişelerini paylaşmasıyla ortaya çıktı. Bu durum daha sonra Hossein Shanbehzadeh'in yaptığı bir telefon görüşmesiyle doğrulandı.
HAMANEY'E NOKTAYLA CEVAP VERMİŞTİ
Shanbehzadeh'in X hesabı da erişilemez hale geldi, muhtemelen güvenlik kurumlarının kötüye kullanımını önlemek amacıyla devre dışı bırakıldı. Ancak, adı saatlerce Farsça X trendlerinde zirvede kaldı ve kullanıcılar, geniş etkisini ve korkusuz yorumlarını vurguladı.
Shanbehzadeh, geçen ay Ali Hamaney'in tweetine alaycı bir editoryal tonla nokta ekleyerek yanıt vermişti. Bu yorum, Hamaney'in orijinal tweetinden çok daha fazla beğeni aldı.
Buna karşın, bazıları Shanbehzadeh'in Evin Hapishanesi'nin sert uygulamaları hakkında yaptığı ifşalar gibi eleştirilerini, hükümetin onun açık sözlülüğüne yönelik öfkesinin tutuklanmasının ardındaki sebep olduğunu öne sürdü.
Tutuklanmasına tepki olarak, birçok kullanıcı öfkelerini dile getirerek bunun, geçen ay Ali Hamaney'in resmi gönderisinin altına yaptığı ve büyük ilgi gören yorumla bağlantılı olduğunu belirtti.
Shanbehzadeh, daha önce 2019 protestolarıyla bağlantılı olarak "İslam Cumhuriyeti'nin liderine ve kutsallara hakaret" suçlamalarıyla hapse atılmıştı.
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