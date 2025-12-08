Soygundan sonra bu kez su baskını: 400’e yakın eser zarar gördü

Louvre yönetimi, 26 Kasım’da tespit edilen su sızıntısında 300 ila 400 arasında eserin zarar gördüğünü açıkladı.

Müze Başkan Yardımcısı Francis Steinbock, etkilenen materyallerin ağırlıklı olarak Mısırbilim dergileri ve araştırmacılar tarafından kullanılan bilimsel belgeler olduğunu söyledi.

Steinbock, söz konusu dokümanların 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başına tarihlendiğini, “son derece faydalı” olduklarını ancak “benzersiz nitelik taşımadıklarını” vurguladı.

Müze yetkilileri, olayda koleksiyonlara ait tarihi miras eserlerinin zarar görmediğini özellikle belirtti. Steinbock, “Şu aşamada onarılamaz ve kalıcı bir kayıp söz konusu değil” açıklamasını yaptı.

NEDENİ: ESKİ ISITMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

Su baskınının, ısıtma ve havalandırma sistemindeki bir vananın yanlışlıkla açılması sonucu meydana geldiği bildirildi. Bu olay, kitapların depolandığı Mollien Kanadı’nın tavanından su sızmasına yol açtı.

Yetkililer, söz konusu sistemin “tamamen eski ve işlevsiz” olduğunu, aylardır kapalı bulunduğunu ve Eylül 2026 itibarıyla yenilenmesinin planlandığını açıkladı. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Zarar gören eserlerin kurutularak cilt atölyelerine gönderileceği, onarım sonrası yeniden raflara yerleştirileceği belirtildi.

Olay, Louvre’un ekim ayında yaşadığı büyük mücevher soygununun ardından gündeme geldi. Dört kişilik bir çete, müzeyi gündüz vakti basarak yaklaşık 102 milyon dolar değerinde mücevher çalmış, yalnızca 7 dakika içinde kaçmıştı. Bu olay, müzenin yaşlanan altyapısı ve güvenlik açıkları üzerine ciddi tartışmalara yol açmıştı.

BİLET FİYATLARINA ZAM

Louvre, kasım ayı sonunda yaptığı açıklamada, AB vatandaşı olmayan ziyaretçiler için bilet ücretlerini yüzde 45 artırdığını duyurdu. Buna göre ABD, İngiltere ve Çin’den gelen turistler müzeye giriş için artık 32 euro ödeyecek.

Zamla birlikte müzenin yıllık gelirinin yaklaşık 23 milyon dolar artırılması ve bu kaynağın yapısal iyileştirmelerde kullanılması hedefleniyor.

Louvre Müzesi, 2024 yılında 8,7 milyon ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçilerin yüzde 69’unun yurt dışından geldiği açıklandı.