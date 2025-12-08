Cafer Mahiroğlu resmen duyurdu: Uğur Dündar yeni adresinde!

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Dündar'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ömrünü halkın haber alma hakkına adamış, en zor yıllarında Halk TV’ye karşılıksız emek vermiş, Türk basınının duayen ismi, hepimizin ağabeyi, sevgili Uğur Dündar yuvana hoş geldin. Olman gereken yerdesin. Seni çok özlemiştik." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü TV’de 1 Aralık Pazartesi günü genel yayın yönetmeni dahil 14 gazetecinin işine son verilmişti. Kanalda yeni görev dağılımı açıklanmış; Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine Yılmaz Özdil, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliğine İpek Özbey, Sözcü TV Genel Müdürü görevine ise Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk getirilmişti.

2012 yılından bu yana Sözcü Gazetesi'nde yazan gazeteci Uğur Dündar, 4 Aralık'ta "Veda..." başlıklı yazısında, "Evet, yolun sonuna geldik. Bana hiç kimse “git” demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’den ayrılıyorum." diyerek, gazete ve Sözcü TV’den ayrıldığını açıklamıştı.

Müjdat Gezen, yakın arkadaşı Uğur Dündar'ın Halk TV ile anlaştığını duyurmuştu. Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde "Benden duymuş olmayın ama Uğur, Halk TV ile anlaştı. Gazete Halk da yakında çıkıyor. Orada yükü daha ağır olacak" diye yazmıştı.