Söz düellosu büyüyor: İran’dan savaş, İsrail’den teslimiyet mesajı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran’ın ateşkes arayışında olmadığını belirterek İsrail’e yönelik açıklamalarda bulundu.

İran resmi haber ajansı Tesnim’in aktardığına göre Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kesinlikle ateşkes peşinde değiliz. Saldırgana öyle bir karşılık verilmelidir ki bir daha asla İran’a saldırmayı düşünmesin” ifadelerini kullandı.

Kalibaf açıklamasında İsrail’i de hedef alarak, “Siyonist rejim utanç verici varlığını ‘savaş–müzakere–ateşkes ve yeniden savaş’ döngüsünü sürdürerek ayakta tutmaya çalışıyor. Bu döngüyü kıracağız” dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın savaşın sona ermesine yönelik bir ateşkes arayışında olmadıklarını açıklaması, İsrail Meclis (Knesset) Başkanı Amir Ohana’dan sert yanıt aldı.

Farsça yaptığı açıklamada Ohana, İran’a sunulan tek seçeneğin ateşkes değil “koşulsuz teslimiyet” olduğunu söyledi:

“Size sunulan tek şey koşulsuz teslimiyet.”