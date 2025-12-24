Spotify şarkıları kopyalandı: 300 terabaytlık müzik vurgunu

Birleşik Krallık’ta erişime kapalı olan Anna’s Archive, bugüne kadar 60 milyondan fazla kitap ve yaklaşık 100 milyon akademik makaleyi kopyalayarak dünyanın en büyük “shadow library” (gölge kütüphane) platformu haline geldi. Grup şimdi de hedefini müziğe çevirdi.

Grup, Spotify kataloğunun yalnızca yaklaşık yüzde 37’sini kopyalayabildiklerini kabul etti. Ancak bu oranın, platformda fiilen dinlenen müziğin yüzde 99,6’sını kapsadığını iddia etti. Paylaşımın, popülerlik sırasına göre yapılacağı belirtildi.

Uzun bir blog yazısıyla eylemini savunan Anna’s Archive, bu girişimi “müzik için bir koruma arşivi başlatmaya yönelik mütevazı bir çaba” olarak tanımladı. Açıklamada, “Spotify dünyadaki tüm müziğe sahip değil, ama iyi bir başlangıç” ifadeleri yer aldı.

Grup ayrıca, “İnsanlığın müzikal mirası doğal afetler, savaşlar, bütçe kesintileri ve diğer felaketlere karşı sonsuza dek korunacak” iddiasında bulundu.

İlk aşamada tek tek şarkıların indirilmeye açılmayacağı, müziklerin yalnızca büyük paketler (bulk torrent) halinde paylaşılacağı açıklandı. Ancak blog yazısında, yeterli ilgi olması halinde tekil dosya indirme seçeneğinin de eklenebileceği belirtildi.

300 TERABAYTLIK DEV ARŞİV

Şimdiye kadar 256 milyon parçaya ait meta verilerin yayımlandığı, müzik dosyalarının ise popülerlik sırasına göre paylaşılacağı duyuruldu.

Tam arşivin yaklaşık 300 terabayt büyüklüğünde olacağı ifade edilirken, bu miktarın sıradan bir bilgisayarda depolanmasının mümkün olmadığına dikkat çekildi.

Bazı çevreler, bu dev arşivin yapay zekâ modellerinin eğitilmesinde kullanılabileceğinden endişe ediyor. Telif hakları savunucusu Ed Newton-Rex, konuyla ilgili olarak sosyal medyada “300 TB’lık müzik arşivini gören yapay zekâ şirketleri” notuyla paylaşımlar yaptı.

Spotify ise Metro’ya yaptığı açıklamada, yasa dışı veri kazıma (scraping) faaliyetlerinde bulunan kullanıcı hesaplarının tespit edilerek kapatıldığını bildirdi.

Açıklamada, “Telif karşıtı bu tür saldırılara karşı yeni önlemler aldık ve şüpheli faaliyetleri yakından izliyoruz” denildi.

Spotify ayrıca, “İlk günden bu yana sanatçı topluluğunun yanında duruyoruz ve içerik üreticilerinin haklarını korumak için sektör ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz” mesajını paylaştı.