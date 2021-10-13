Türkiye'de de üretilecek Sputnik Light aşısının Delta'ya karşı etkinliği açıklandı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 16:01

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi bugün tek dozluk Sputnik Light aşısının koronavirüsün Delta varyantına karşı etkinliğine ilişkin yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Gamaleya Merkezi Sputnik Light aşısının Delta varyantına karşı etkinlinin incelendiği makaleyi de bu hafta yayınlanması için sağlık bilimleri ile ilgili basımı yapılmamış yazıların yer aldığı bir site olan medRxiv’e sundu.

TEK BAŞINA NE KADAR ETKİNLİK GÖSTERDİ?

Makalede Sputnik Light aşısının tek başına uygulandığında, ilk üç ay Delta varyantına karşı yüzde 70 düzeyinde etkinlik gösterdiği belirtiliyor. Aşı 60 yaş altı kişilerde de yüzde 75 etkili. Sputnik Light ayrıca, aşılamadan beş ay sonra Delta varyantına karşı etkisi yüzde 50’nin altına düşen iki dozluk bazı aşılardan daha fazla etkili oldu.

Sputnik Light aşısı tek başına kullanıldığında hastalığın ağır geçirilmesi ve hastaneye yatma durumlarına karşı da çok daha yüksek düzeyde etkinlik gösterdi.

İnceleme, tek doz Sputnik Light uygulanan 28 bin katılımcının verileriyle aşılanmamış olan 5.6 milyon kişilik kontrol grubunun verileri karşılaştırılarak gerçekleştirildi. Araştırmada kullanılan veriler Temmuz 2021’de Moskova’da toplandı.

GÜÇLENDİRİCİ OLARAK NE KADAR ETKİNLİK SAĞLADI?

Sputnik Light aşısının tek doz olarak kullanılabilmesi bir dizi önemli avantajı beraberinde getiriyor. Uygulama ve gözlemi kolaylaştırması, güçlendirici olarak kullanıldığında yeniden aşılama sürecinde daha fazla esneklik sağlaması aşının bu özelliğinin sağladığı avantajlardan bazıları.

Güçlendirici olarak kullanıldığında tek dozluk Sputnik Light aşısının Delta varyantına karşı etkinlik düzeyi Sputnik V aşısınkine yakın: Aşı, virüsün bulaşmasını önlemek konusunda yüzde 83’ün, hastaneye yatma durumlarına karşı yüzde 94’ün üzerinde etkinlik sağlıyor.

TÜRKİYE’DE DE ÜRETİLECEK

Sputnik Light aşısı Tip 26 insan adenovirüsü temelli bir aşı ve dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin ilk bileşeni. Dünyada 15’ten fazla ülkede onaylandı ve 30 ülkede de tescil süreci devam ediyor. Sputnik Light RDIF’in 10’u aşkın ülkedeki (Hindistan, Çin, Güney Kore, Vietnam, Meksika, Arjantin, Sırbistan, Türkiye…) uluslararası partnerleri tarafından üretilecek. Partnerler arasında dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü de yer alıyor.

-Sputnik