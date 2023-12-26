Srebrenitsa Soykırımı: Bir kişinin daha kimliği tespit edildi

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Srebrenitsa Soykırımı'nda katledilen bir kişinin daha kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 14:04
Srebrenitsa Soykırımı: Bir kişinin daha kimliği tespit edildi
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Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünce yapılan yazılı açıklamada, 2018'de Zvornik yakınlarındaki Kamenicko Brdo bölgesinde kemik kalıntıları bulunan kurbanın, yapılan DNA işlemleri sonucu 1995'teki Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen Zijad Alic olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Alic'in, soykırıma maruz kaldığında 22 yaşında olduğu ifade edildi.

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölge, fabrikalar ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Kimliği tespit edilen soykırım kurbanları her yıl 11 Temmuz'da düzenlenen törenle Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilirken, bugüne kadar 6 bin 751 soykırım kurbanının cenazesi defnedildi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesi bulunamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.


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