Sri Lanka'da olağanüstü hal: Ditwah Kasırgası felakete neden oldu

Sri Lanka makamları, bir haftadır süren yoğun yağışlar sonucu 43 bin 995 kişinin evlerini kaybettiğini ve devlet tarafından işletilen yardım merkezlerine yerleştirildiğini belirtti. Yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle iletişimin kesildiği bölgelerde can kaybının çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu.

KASIRGA HİNDİSTAN'A YÖNELDİ

Meteoroloji Genel Müdürü Athula Karunanayake, Ditwah Kasırgası'nın Sri Lanka’yı terk ederek Hindistan’ın güney sahillerine doğru ilerlediğini açıkladı. Karunanayake, “Kasırganın doğrudan etkisi ülkeyi terk etti ancak şiddetli rüzgarlar ve yağışların dolaylı etkisi bir süre daha devam edecek” dedi.

Yetkililer, silahlı kuvvetlerin desteğiyle yardım ve tahliye operasyonlarının sürdüğünü duyurdu.

NEHİR TAŞTI, TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Colombo başta olmak üzere alçak kesimlerde su seviyesinin yükselmesi üzerine, Kelani Nehri kıyısında yaşayanlar için tahliye çağrısı yapıldı. Nehrin taşması, yüzlerce kişiyi geçici barınaklara sığınmaya zorladı.

Şiddetli yağışlar Pazartesi gününden (24 Kasım 2025) itibaren etkisini gösterirken, kasırganın çarşamba günü (26 Kasım 2025) karaya ulaşmasıyla ada genelinde rekor yağış kaydedildi.

Hindistan, afetin ardından sabah saatlerinde yardım malzemeleriyle yüklü bir uçak gönderdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sri Lanka halkına başsağlığı dileyerek, “Gerektiği sürece daha fazla yardım sağlamaya hazırız” mesajını paylaştı.

SON YILLARIN EN BÜYÜK FELAKETİ

Yetkililer, sel sularının 2016’daki felaketin bile ötesine geçebileceğini belirtiyor. 2016’da ülke genelinde 71 kişi yaşamını yitirmişti. Bu haftaki kayıplar ise Haziran 2024’ten bu yana kaydedilen en yüksek can kaybı oldu.

Sri Lanka’nın modern çağda gördüğü en yıkıcı sel felaketi Haziran 2003’te yaşanmış, o yıl 254 kişi hayatını kaybetmişti.