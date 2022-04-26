Sri Lanka'da Devlet Başkanı'nın yetkileri azaltılıyor
Sri Lanka'da kabine Devlet Başkanı'nın yetkilerini azaltma önerisini onayladı.
Hükümet karşıtı protestoların yaşandığı Sri Lanka'da siyasi bir gelişme yaşandı. Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, 19 Nisan'da, anayasanın parlamentoya daha fazla yetki verecek şekilde değiştirileceğini söylemişti.
Hükümet Sözcüsü Rohan Welivita, Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın anayasa değişikliği önerisinin onaylandığını bildirdi. Değişikliklerin ne olduğu ise belirtilmedi.
MUHALEFET HÜKÜMETİ İSTİFAYA ZORLUYOR
Ekonomik krizin pençesindeki Sri Lanka, 12 Nisan'da temerrüde düştüğünü açıklamıştı.
Muhalefet partileri ve Sri Lanka halkı, ekonomik krizin sorumlusu olarak gördükleri Devlet Başkanı Rajapaksa’nın istifa etmesini ve Rajapaksa ailesinin ülke yönetiminden çekilmesini istiyor.
HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER
Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. OHAL tedbirleri, 5 Nisan’da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.
Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.
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