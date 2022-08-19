Sri Lanka’da hükümet karşıtı protestolar: 20 kişi gözaltına alındı
Sri Lanka’da hükümet karşıtı gösterilerde 20 kişi gözaltına alındı
Hükümet karşıtı gösterilerin aylardır sürdüğü Sri Lanka'nın başkenti Colombo’da, Üniversiteler arası Öğrenci Federasyonu (IUSF) öncülüğünde yapılan ve yüzlerce öğrencinin katıldığı gösterilere, polis biber gazı ve copla müdahale etti.
Gösterilerde, aralarında IUSF liderinin de olduğu 20 kişi gözaltına alındı.
SRİ LANKA'DA OLAYLAR
Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.
Ekonomik krizdeki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.
Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.
Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.
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