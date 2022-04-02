Sri Lanka'da OHAL ilan edildi
Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Rajapaksa'nın OHAL ilan kararı, resmi gazetenin ek baskısında yayınlandı.
OHAL'in, ülkedeki mevcut durum ve kamu güvenliği, kamu düzeninin korunması ve toplumun yaşamı için gerekli malzeme ve hizmetlerin idamesi göz önünde bulundurularak ilan edildiği bildirildi.
Polis ayrıca Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı başlattı.
Sokağa çıkma yasağının dün gece yarısından bugün yerel saatle 06.00'ya kadar devam etti.
"TERÖR EYLEMİ" OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ
Sri Lanka'da Rajapaksa'yı ve ekonomi politikalarını protesto için devlet başkanlığı konutunun yakınında gösteriler düzenlenmişti.
Hükümet, gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendirmiş, yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutmuştu.
Devlet Başkanı'nın istifasını talep eden gösterilerde 54 kişi gözaltına alınmıştı.
Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 5’i polis, 10’dan fazla kişi yaralanmıştı.
Öte yandan, dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah itibarıyla kaldırılmıştı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ
Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından dün Devlet Başkanı Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.
"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.
Göstericilerin Rajapaksa'nın konutuna saldırması üzerine başkent Kolombo'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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