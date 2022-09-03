Sri Lanka'da ülkeyi terk eden eski Devlet Başkanı Rajapaksa, geri döndü
Sri Lanka'da protestocuların evi ve ofisini basmasının ardından ülkeyi terk eden eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkesine geri döndü.
Geçici vizeyle Tayland'da bulunan Sri Lanka eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, Singapur üzerinden akşam başkent Kolombo'daki Bandaranaike Uluslararası Havalimanı'na geldi.
Yaklaşık 7 haftanın ardından ülkeye dönen Rajapaksa'yı bazı bakanların havalimanında karşıladığı belirtildi.
Sri Lanka Savunma Bakanlığı ise eski devlet başkanı kimliği nedeniyle Rajapaksa'ya koruma sağlanacağını açıkladı.
SRİ LANKA'DAKİ OLAYLAR
Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.
Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.
Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.
Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.
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