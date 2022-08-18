Sri Lanka'dan IMF açıklaması: Anlaşmaya varılması konusunda umutluyuz
Sri Lanka, IMF ile anlaşmaya varılması konusunda umutlu olduklarını bildirdi.
Sri Lanka'da Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile kurtarma paketi için anlaşmaya varılması konusunda umutlu olduklarını söyledi.
Nandalal Weerasinghe, IMF ile yapılan görüşmelere dair basına konuştu.
Weerasinghe, IMF ile olası bir anlaşmanın gelecek 10 yıldaki borçların sürdürülebilirliğiyle ilgili net bir resim ortaya koyacağına işaret ederek, yakın zamanda IMF ile kurtarma paketi için anlaşmaya varılmasını umduklarını kaydetti.
Weerasinghe, IMF ile güçlü bir ekonomik programda mutabakata varıldığında kredi sağlayıcı kurumların Sri Lanka'yı destekleyeceklerini düşündüklerini dile getirdi.
SRİ LANKA'DAKİ DURUM
Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.
Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.
Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.
Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.
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