Sri Lankalılar Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın istifasını kutladı

15 Temmuz 2022 Cuma, 11:53

Sri Lanka Meclis Başkanı, ülkede son 70 yılın en kötü ekonomik krizinin yol açtığı halk ayaklanması sebebiyle Singapur'a kaçan Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını resmen kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın basıldığı, göstericilerin sarayın havuzunda yüzdüğüne dair görüntülerin ortaya çıktığı eylem sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi de yaralandı.

İstifanın ardından protestoların yerini, gece boyunca devam eden "zafer" haykırışları ve kutlamalar aldı.

"GERÇEK GÜÇ BİZİZ"

Reuters'ın haberine göre; ana protesto alanındaki eylemde bulunan 34 yaşındaki öğretmen Arunanandan, "Bugün istifa ettiği için çok mutluyuz ve biz insanlar bir araya geldiğimizde her şeyi yapabileceğimizi hissediyoruz" dedi.

Başbakan Ranil Wickremesinghe, Parlamento yeni bir lider seçene kadar Sri Lanka'nın geçici cumhurbaşkanı olacak.