'Stalin' dizisi, mitleri yıkmayı hedefliyor

Yönetmen Vladimir Bortko’nun 'Stalin' adlı dört bölümlük televizyon dizisinin çekimleri, Rusya'nın Leningrad bölgesinde başladı.

Yapım şirket tarafından yapılan açıklamada, projenin yönetmenliğini ve senaristliğini Bortko’nun üstlendiği belirtilirken, Sovyet lider Joseph Stalin’i Rusya’nın saygın oyuncularından Igor Mirkurbanov’un canlandıracağı ifade edildi.

Film, Stalin iktidarının en kritik dönemlerini kapsayacak.

'AMACIMIZ GERÇEĞİ GÖSTERMEK'

Çekimlerin başlangıcında, Rus resmi haber ajansı TASS'a konuşan Bortko, projenin alışılmışın dışında olduğunu vurguladı.

Bortko, TASS'a demecinde şu ifadeleri kullandı:

Son 30 yılda Stalin hakkında çok şey söylendi. Onun sevecen ya da iyi bir lider olduğunu iddia etmiyorum; ancak ülkemizi inşa eden ve mirası hâlâ etkisini sürdüren bir figürdü. Filmde iyi ya da kötü bir portre değil, gerçeği göstermek istiyoruz.

Bortko ayrıca, senaryonun yaklaşık 15 yıl boyunca hayata geçirilemediğini belirterek projeye destek verenlere teşekkür etti. Yönetmen, son kez 'motor' dediği günden bu yana tam 10 yıl geçtiğini de sözlerine ekledi.

ÇEKİMLER NE KADAR SÜRECEK?

Filmin çekimlerinin 2026 yaz ortasına kadar sürmesi planlanıyor. Çekimler; St. Peterburg, Moskova, Leningrad bölgesi ve Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilecek.

Kadroda, Stalin'i canlandıracak olan Igor Mirkurbanov’un yanı sıra Rusya'nın tanınmış oyuncularından Viktor Sukhorukov, Alexander Yatsko, Kristina Babushkina, Alexander Samoylenko, Pavel Chinarev, Alexander Semchev, Semyon Strugachev, Nikolai Shreiber, Karen Badalov, Vitaly Kishchenko, Yulia Rutberg ve Anna Kovalchuk gibi isimler yer alıyor.

"MİTLERİ YIKMAYI HEDEFLİYOR"

Yapımcı şirketten yapılan açıklamaya göre, dört bölümlük tarihsel-politik drama, 'Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Joseph Stalin’in kişiliğine dair yıllar içinde oluşan mitleri çürütmeyi' hedefliyor.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan yönetmen Vladimir Bortko, filmin temel amacının Stalin’e ilişkin yerleşik algıları sorgulamak olduğunu belirtti.

Bortko, “Film, sözlerle ifade edilmesi zor olanı anlatır. Önümüze koyduğumuz temel sanatsal ve hatta politik hedef, Stalin’e dair uzun yıllar boyunca, özellikle SBKP’nin 20. Kongresi’nden itibaren şekillenen miti yıkmaktır” dedi.

Bortko, sözlerine şöyle devam etti: