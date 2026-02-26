Stephen Hawking’in fotoğrafı Epstein dosyalarında ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanlığı’nın, cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein’a ilişkin yayımladığı dosyalarda, ünlü bilim insanı Stephen Hawking’in de yer aldığı bir fotoğraf kamuoyuna yansıdı.

Fotoğrafta Hawking’in şezlongda dinlenirken, yanında bikini giyimli iki kadınla birlikte görüntülendiği görülüyor.

Tarihi belirtilmeyen fotoğrafın, 2006 yılında ABD Virjin Adaları’ndaki St Thomas’ta bulunan Ritz Carlton Oteli’nde düzenlenen bir bilim sempozyumu sırasında çekildiği belirtildi. Hawking’in burada kuantum kozmolojisi üzerine bir konuşma yaptığı bildirildi.

Fotoğrafta Hawking’in elinde bir kokteyl bulunduğu ve içeceğin yanındaki kadınlardan biri tarafından tutulduğu görülüyor.

Söz konusu kişilerin, bilim insanının 24 saat bakım ihtiyacı nedeniyle kendisine uzun yıllar eşlik eden İngiltere merkezli bakıcıları olduğu ifade ediliyor.

Belgelerde Hawking’in adına yüzlerce kez yer verildiği, ancak bunun tek başına herhangi bir suça işaret etmediği vurgulanıyor.

Daha önce de Hawking’in Epstein’ın Karayipler’deki özel adasında çekilmiş fotoğrafları kamuoyuna yansımıştı. Ancak Hawking ile Epstein’ın birlikte yer aldığı bilinen bir kare bulunmuyor.

Hawking, Epstein’ın 75 dönümlük özel adası Little Saint James’i ziyaret eden 21 bilim insanı arasında yer almıştı.

Epstein’a bağlı vakfın açıklamalarına göre etkinlik kapsamında katılımcılar bilimsel tartışmalar yapmış ve özel adaya gezi düzenlemişti.

MAHKEME BELGELERİNDE GEÇEN İDDİALAR

İki yıl önce kamuoyuna açıklanan mahkeme belgelerinde, Epstein’ın yardımcısı Ghislaine Maxwell’e, Hawking hakkında ortaya atılan uygunsuz bir iddiayı çürütmek için tanıklara maddi teklif yapılabileceğini söylediği iddiası yer almıştı.

Stephen Hawking’in ailesi adına yapılan açıklamada, ünlü fizikçinin motor nöron hastalığı nedeniyle ventilatör, tekerlekli sandalye ve kesintisiz tıbbi bakıma bağımlı yaşadığı hatırlatılarak, kendisine yönelik uygunsuz davranış imalarının “gerçek dışı ve aşırı derecede temelsiz” olduğu belirtildi.