NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Jens Stoltenberg, "Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün NATO Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Vilnius’ta İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
AKP’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüştü” denildi.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
Yaklaşık 4 saat süren zirvede İsveç'in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği bildirildi.
Açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine onay verdiğini duyurdu.
Stoltenberg, "Bugün varmış olduğumuz anlaşma geçtiğimiz yıl İspanya'da yaptığımız anlaşma ile aynı. Sayın Erdoğan İsveç'in üyeliğinin onaylanması konusunda kararı verdi. İsveç'in neler yapacağını anlaşmada yazıyor" dedi.
Öte yandan Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM’ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı bildirildi.
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