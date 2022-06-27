Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Amacımız ilerleme kaydetmek
Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması konusunda yoğun çalışma yaptıklarını, ancak Türkiye’nin güvenlik endişelerini de dikkate almaları gerektiğini ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Madrid’de yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Jens Stoltenberg, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’un Madrid’de bir araya geleceğini belirtti.
Stoltenberg, yapılması planlanan bu toplantının amacının ilerleme kaydetmek olduğunu belirterek, “Bu toplantının amacı elbette Finlandiya ve İsveç konusunda ilerleme kaydetmek. Herhangi bir söz vermeyeceğim ama sizi temin ederim ki ilerlemeyi sağlamak için aktif olarak çalışıyoruz. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım başvurusu tarihi bir karardır. NATO'yu güçlendirecek ve Avrupa-Atlantik bölgesinde istikrara katkıda bulunacak bir şey olacaktır. Yani amaç ilerleme sağlamaktır” dedi.
'TÜRKİYE’NİN ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALMALIYIZ'
Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması konusunda yoğun çalışma yaptıklarını, ancak Türkiye’nin güvenlik endişelerini de dikkate almaları gerektiğini ifade etti.
Stoltenberg, “Finlandiya ve İsveç’in üyelik başvurusu yapmasının ardından, ittifaka katılabilmelerini sağlamak için çok çalıştık. Aynı zamanda müttefiklerin ve bu durumda Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri de dikkate almamız gerekiyor. Müttefikimiz Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile son haftalarda diyaloğu yoğunlaştırmamızın nedeni budur. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve bugün ilerleyen saatlerde Başbakan Andersson ile görüşeceğim. Başkan Niinisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Andersson'un yarın Madrid'de görüşeceklerinden dolayı çok memnunum” diye konuştu.
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