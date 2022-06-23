Su altında bayılan ABD'li yüzücüyü koçu kurtardı
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2022 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda tek artistik yüzme finallerinde ABD'yi temsil eden yüzücü Anita Alvarez performansı esnasında bayıldı. Suyun altında hareketsiz kalan yüzücüyü suya atlayan koçu Andrea Fuentes kurtardı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2022 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda tek artistik yüzme finallerinde ABD'yi temsil eden yüzücü Anita Alvarez performansı esnasında bayıldı.
Suyun altında hareketsiz kalan yüzücüyü suya atlayan koçu Andrea Fuentes kurtardı.
ABD'li yüzücünün durumunun iyi olduğu ve herhangi bir hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.
İspanyol Marca gazetesine konuşan Fuentes, "Çok büyük bir korkuydu. Cankurtaranlar atlamadığı için ben suya atlamak zorunda kaldım. Nefes almadığını gördüm ve çok korktum. Ama neyse ki şu anda durumu çok iyi" dedi.
Fuentes, sporcusunun Cuma günkü takımla birlikte yarışmaya katılması için Perşembe günü dinleneceğini söyledi.
Amerikan CBS kanalı, Alvarez'in bayılma nedeninin bulunması için önümüzdeki günlerde bazı testlere tabi tutulacağını aktardı.
Üçüncü kez dünya şampiyonasına katılan 25 yaşındaki yüzücü madalya için yarışıyordu ancak yarışmada yedinci olabildi. Japon yüzücü Yukiko Inui altın madalya alırken, Ukraynalı Marta Fiedina gümüş ve Yunan Evangelia Platanioti de bronz madalya aldı.
Bu Alvarez'in ilk bayılma olayı değil. Sporcu geçtiğimiz yıl Barcelona'daki olimpiyat elemelerinde de bayılmıştı. Olayın ardından CBS'e bağlı WIVB televizyonuna konuşan Alvarez'in annesi, bunun öncesinde de kızının bayıldığını gördüğünü ancak ilk kez bir yarışmada böylesi bir olayın yaşandığını söylemişti.
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