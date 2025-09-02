Sudan’da heyelan köyü yok etti: En az bin kişi hayatını kaybetti

Sudan’ın batısındaki Marra Dağları bölgesinde meydana gelen heyelan bir köyü yerle bir etti. Sudan Kurtuluş Hareketi/Ordusu, en az bin kişinin hayatını kaybettiğini ve yalnızca bir kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı.

Sudan Kurtuluş Hareketi/Ordusu (SLM/A) lideri Abdulvahid Nur’un açıklamasına göre, günler süren yoğun yağışların ardından 31 Ağustos’ta bölgede büyük bir heyelan meydana geldi.

Hareket, köyün tamamen yerle bir olduğunu duyurarak, “Köy artık tamamen yerle bir edilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

SLM/A, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kurbanların cesetlerinin çıkarılabilmesi için Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki iki yılı aşkın süredir devam eden savaş, milyonlarca insanı evlerinden etti.

Çatışmalardan kaçan birçok kişi, gıda ve ilaç yetersizliğinin yaşandığı Marra Dağları’na sığınmıştı.

Kuzey Darfur’un başkenti El-Faşir hâlen yoğun ateş altında bulunurken, ülkede nüfusun yarısından fazlası açlık kriziyle karşı karşıya.