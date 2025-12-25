Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Ankara’da Erdoğan’la görüşecek

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Burhan’ın ziyaretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Sudan’daki son gelişmeler ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların ele alınacağı ifade edildi.

"DURUM SON DERECE KAYGI VERİCİ"

Öte yandan Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan, Sudan’daki çatışmaların sona erdirilmesi için uluslararası çabaların acilen artırılması çağrısında bulundu. Çatışmayı 'dünyanın en büyük insani krizi' olarak nitelendiren Radovan, bu krizin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Alman Funke Medya Grubu’na çarşamba günü yayımlanan açıklamalarında Radovan, “Bize ulaşan raporlar ve görüntüler son derece kaygı ve dehşet verici” dedi.

Sudan’daki çatışmaların başlamasından bu yana milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan komşu ülkelere teşekkür eden Radovan, yalnızca insani yardımın yeterli olmayacağını söyledi.

Radovan, sözlerine şöyle devam etti:

Acil olarak siyasi bir çözüme ihtiyacımız var. Bu da istikrarlı bir ateşkesle başlamalı. Bu, yıkıcı bir iç savaş olan bu süreçte kendiliğinden gerçekleşmez; uluslararası toplumdan derhal ve çok daha güçlü bir destek gerektirir...

Sudan’da Nisan 2023’ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında süren savaş devam ediyor. Birleşmiş Milletler, çatışmayı dünyanın en büyük insani krizi olarak tanımlıyor. BM verilerine göre yaklaşık 12 milyon kişi yerinden edildi, nüfusun yarısı açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.