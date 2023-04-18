Sudan’da paramiliter güç HDK, ateşkes çağrısını kabul etti

Yayınlanma: 18.04.2023 - 13:35

Güncelleme: 18.04.2023 - 13:35

Sudan'da orduyla çatışan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yapılan görüşmenin ve diğer dost ülkelerin benzer şekilde geçici ateşkes çağrısı yapmasının ardından, HDK, sivillerin güvenli geçişi ve yaralıların tahliyesini sağlamak için 24 saatlik ateşkesi onayladığını yeniden teyit ediyor" ifadesini kullandı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes çağrısına uymadığını iddia eden Dagalu, "Ordu, yoğun nüfuslu bölgeleri havadan bombaladı ve sivillerin hayatını tehlikeye attı. Bu eylemler, uluslararası ve insani hukukun temelleri ve ilkelerinin açık bir ihlalidir" değerlendirmesini yaptı.

"ATEŞKES, EZİCİ YENİLGİYİ ÖRTMEYİ AMAÇLIYOR”

Ordudan yapılan açıklamada ise "Arabulucular ve uluslararası toplumla bir ateşkes konusunda herhangi bir koordinasyondan haberdar değiliz. İsyancıların 24 saatlik ateşkes ilan etmesi, saatler içerisinde alacağı ezici yenilgiyi örtmeyi amaçlıyor" ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken dün, Sudan Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Abdulfettah el-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Hamdan Dagalu ile ayrı ayrı görüştü.

Açıklamada, "Bakan Blinken savaş nedeniyle etkilenenler için insani yardımın ulaştırılmasına, Sudanlı ailelerin yeniden bir araya getirilmesine ve uluslararası toplumun Hartum'daki varlığının güvence altına alınmasına izin vermek için ateşkesin sağlanmasının aciliyetini vurguladı" ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, Blinken'in iki generalin sivil, diplomatik personel ve insani yardım çalışanlarının güvenliğini ve refahını sağlama sorumluluğunun altını çizdiği kaydedilmişti.

ABD'nin ateşkes çağrısına ordudan henüz cevap gelmedi. Başkent Hartum'da dördüncü gününde çalışmalar sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.