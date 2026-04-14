Şüpheli dikişler ele verdi: Oyuncak ayının içinden servet çıktı

Olay, Hollanda’nın Maastricht Havalimanı yakınlarındaki Beek kentinde bulunan bir DHL dağıtım merkezinde ortaya çıktı. Rutin kontrol sırasında bir çalışan, paketler arasında yer alan oyuncak ayıda olağandışı detaylar fark etti.

Yetkililer, ayının baş ve sırt kısmındaki dikkat çekici dikişlerin, oyuncak üzerinde sonradan işlem yapıldığını gösterdiğini belirtti. Durumun bildirilmesi üzerine bölge polisi olay yerine çağrıldı.

Polis ekipleri tarafından dikkatle açılan oyuncak ayının içinden çok sayıda katlanmış 50 euro banknot bulundu. Yapılan sayımda toplam tutarın 50 bin euro olduğu tespit edildi.

Yetkililer, oyuncak içine gizlenen paranın, kaçak bir sevkiyatın parçası olabileceğini değerlendiriyor.

Ele geçirilen para güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alınırken, paketin göndericisi ve alıcısının kimliği henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında banknotlar, parmak izi incelemesi ve seri numarası takibi için kriminal birimlere gönderildi.

İncelemeler sonucunda paranın daha önce herhangi bir suçla bağlantılı olup olmadığı araştırılacak.