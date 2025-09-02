Suriye 14 yıl sonra ilk kez petrol ihraç etti

Suriye Enerji Bakanlığı yetkilileri, Reuters’a yaptıkları açıklamada 600 bin varillik ağır ham petrolün "B Serve Energy" adlı şirkete satıldığını belirtti. Petrol, "Nissos Christiana" adlı tankerle taşındı.

2010’da günlük 380 bin varil petrol ihraç eden Suriye, 2011’de başlayan savaşla birlikte enerji altyapısını büyük ölçüde kaybetmişti.

Şam'daki yeni yönetim, ekonomiyi yeniden canlandırma sözü vermişti. Enerji sektöründeki bu ilk resmi adım, ülkenin toparlanma çabasının sembolü olarak görülüyor.

Enerji Bakanlığı yetkilisi Riyad el-Cubasi, petrolün farklı Suriye sahalarından çıkarıldığını, ancak sahaların adını paylaşmadığını söyledi. Ülkenin kuzeydoğusundaki birçok petrol sahası hâlen terör örgütü YPG/PKK kontrolünde bulunuyor.

Şubat ayında YPG/PKK, Şam yönetimine petrol sağlamaya başlamıştı, ancak azınlık hakları ve siyasi kapsayıcılık konusundaki gerilim nedeniyle ilişkiler gerildi.

YAPTIRIMLAR KALDIRILDI, ANLAŞMALAR HIZLANDI

Savaş sürecinde petrol sahaları birçok kez el değiştirdi ve ABD ile Avrupa Birliği’nin yaptırımları, enerji ticaretini felce uğrattı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Haziran ayında Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıran kararnameyi imzalamasının ardından yeni yatırımlar gündeme geldi.

ABD merkezli şirketler, Suriye’nin petrol ve doğal gaz sahalarını geliştirmek için kapsamlı bir plan hazırlamaya başladı.

Suriye ayrıca, Tartus Limanı’nda 800 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı. "DP World" ile imzalanan mutabakat zaptı, limanın geliştirilmesini ve çok amaçlı bir terminalin işletilmesini öngörüyor.

Esad döneminde limanı işleten Rus şirketle yapılan sözleşme ise iptal edildi.