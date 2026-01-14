Suriye basını:

Suriye resmi haber ajansı SANA, yerel askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Halep’in doğu kırsalında bulunan Humeyme köyü çevresinde Suriye ordusuna ait noktaları ağır makineli silahlar ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını bildirdi. Haberde, Suriye ordusunun da saldırılara ateşle karşılık verdiği belirtildi.

Öte yandan SDG, kendi açıklamasında, Deyr Hafir’in güney kırsalındaki Zübeyde köyü hattında 'bir sızma girişimine karşı koyduklarını' öne sürdü.

“FIRAT'IN DOĞUSUNA ÇEKİLİN"

Şam yönetimi, Salı günü Kürt güçlerinden, Halep'in doğusunda kontrol ettikleri bölgelerden, 'Fırat’ın doğusuna' çekilmelerini istemişti. Ordu ayrıca, Halep’in doğusundan Fırat Nehri’ne kadar uzanan alanı 'kapalı askeri bölge' ilan etmişti.

Suriye ordusu, yayımladığı bir haritada, SDG'nin çekilmesini talep ettiği bölgeleri kırmızı renkle işaretledi. Bu bölgelerin, Fırat Nehri’nin batısında yer alan Meskena, Babiri, Kavvas ve Deyr Hafir gibi yerleşimleri kapsadığı aktarıldı. Bunun ardından SDG, hükümet güçlerini Deyr Hafir’i bombalamakla suçladı. Deyr Hafir’de Humeyme ve Zübeyde yerleşimlerinin bulunduğu ifade edildi.

Suriye ordusu Pazar günü, Halep'te yoğun Kürt nüfusa ev sahipliği yapan Şeyh Maksud ve Eşrefiye adlı iki mahalledeki SDG güçlerini püskürttükten sonra, Halep kentinin tamamında kontrol sağladığını duyurdu.

Terör örgütü PKK bağlantılı SDG, Suriye’nin kuzeyi ve doğusunda geniş alanları kontrol ediyor. Bu bölgeler, ülkenin en önemli petrol ve doğal gaz sahalarını barındırıyor.

"PKK AKTİF DESTEK VERİYOR"

Suriye kamu yayıncısı SANA, 'bir istihbarat kaynağına' dayandırdığı haberinde, SDG’nin, Şam rejimi tarafından aranan kişileri, 'bölgede kalmalarına izin verme karşılığında' örgüte kattığını öne sürdü.

Kaynak, 'eski rejimden kalan' çok sayıda kişi ile çeşitli suçlardan arananların SDG saflarına katıldığını iddia etti. Bu kişilerin, İran ve PKK desteğiyle devşirildiğini savundu.

SANA ayrıca, terör örgütü PKK unsurlarının SDG ile birlikte hareket ederek Halep'i İran yapımı İHA’larla hedef aldığını öne sürdü. Açıklamada, SDG’nin bu kişilere patlayıcı düzenekler ve bombalı saldırı ekipmanları sağlayarak Şam yönetimine bağlı silahlı unsurları hedef aldığı iddia edildi.

Kaynak, SDG’nin gerilimi tırmandırdığı süreçte, Halep’teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde 'birden fazla girişimin engellediğini' belirtti.