Suriye’de cephe genişliyor: Hükümet güçleri ilerliyor, YPG/SDG geri çekiliyor

HTŞ kontrolündeki Şam hükümetine bağlı güçler, Tabka kentinde kontrolü sağlamasının ardından Rakka’ya doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye devlet medyası ve yerel kaynaklara göre, Tabka Askeri Havaalanı ile birlikte bazı kritik noktalar da hükümet güçlerinin eline geçti. Öte yandan Deyrizor’da aşiretlerin hareketliliği, terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden çekilmesine yol açtı.

Suriye TV muhabiri, YPG/SDG’nin pazar günü Deyrizor’dan çekilmesinin ardından kentin YPG/SDG unsurlarından tamamen arındığını duyurdu. Aynı haberde, Suriye ordusunun Fırat’ın batısındaki tüm bölgelerde ve Şamiye Çölü’nde kontrolü genişlettiği aktarıldı.

Yerel kaynaklar ise aşiret savaşçılarının Haseke’nin güneyinde bulunan Markada nahiyesinin merkezini ele geçirdiğini öne sürdü.

HALEBİYE KAVŞAĞI BOŞALTILDI

Suriye Arap Haber Ajansı SANA, Deyrizor kırsalındaki Halebiye Kavşağı’na ait “ilk görüntüler” yayımladı. Ajans, YPG/SDG unsurlarının bölgeden çekildiğini ve kavşağın “Deyrizor’un doğu-batı-kuzey hattında kritik bir ulaşım düğümü” olduğunu vurguladı. Görüntülerde, alanda silahlı unsur veya askeri araç bulunmadığı belirtildi.

SANA’ya konuşan hükümet güçlerine bağlı Operasyonlar Heyeti, Tabka Askeri Havaalanı’nın tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada, “PKK bağlantılı unsurların bölgeden çıkarıldığı” iddia edildi.

Operasyonlar Heyeti ayrıca, daha önce “Baas Barajı” olarak bilinen Mansura Barajı ile Rakka’nın batı kırsalındaki Ratla ve Hammam beldelerinde de kontrol sağlandığını bildirdi. Hükümet güçlerinin Rakka kentinin batı girişine 5 kilometreden daha az mesafeye kadar yaklaştığı ifade edildi.

Suriye TV muhabiri, güvenlik güçlerinin Rakka çöl bölgesinde YPG/SDG mevzilerini bombaladığını aktardı. Saldırıların bilançosuna ilişkin ise net bir bilgi paylaşılmadı.

Suriye son durum haritası - Yeşil: Şam hükümetine bağlı güçler / Sarı: terör örgütü YPG/SDG

AŞİRET HAREKETLİLİĞİ

Suriye TV’ye göre, Deyrizor aşiretlerinin sahadaki baskısı YPG/SDG’yi doğu kırsalda bazı yerleşimlerden çekilmeye zorladı.

Haberde, YPG/SDG’nin Şuaytat, Cerzi, Suveyda Cezire ve Tayane beldelerinden ayrıldığı belirtildi.

Aşiret kaynakları, Halebiye Kavşağı’nın da kontrol altına alındığını, YPG/SDG unsurlarının ise yakındaki şeker fabrikası çevresine çekilerek burada konuşlandığını iddia etti.

FIRAT'IN BATISI ASKERİ BÖLGE İLAN EDİLDİ

Güvenlik güçleri, Deyr Hafır’dan başlayıp Rakka’nın güneydoğusundaki Ma’dan kırsalına uzanan hattı kapsayan Fırat’ın batısını “kapalı askeri bölge” ilan etti.

Ordudan yapılan açıklamada sivillere, “PKK unsurları ve eski rejim kalıntılarından uzak durmaları” çağrısı yapıldı. Açıklamada, bu unsurların anlaşmanın uygulanmasını engellediği ve güvenlik güçlerini hedef aldığı ileri sürüldü.

YPG/SDG: HALEP'İN DOĞUSUNDAN ÇEKİLİYORUZ

YPG/SDG yöneticisi Mazlum Abdi, “dost ülkeler ve arabulucuların çağrısı” üzerine Halep’in doğusundaki temas hatlarından çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Abdi, bu adımın 10 Mart anlaşmasının uygulanması ve “entegrasyon sürecinin tamamlanması” için iyi niyet göstergesi olduğunu öne sürdü.

Çekilmenin, YPG/SDG unsurlarının Fırat’ın doğusuna yeniden konuşlandırılması şeklinde gerçekleşeceği belirtildi.