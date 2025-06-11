Suriye'de plaj kararnamesi: Burkini zorunlu, bikiniye özel alan izni

Reuters’ın aktardığına göre, Suriye Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan 9 Haziran tarihli kararnamede, kamuya açık alanlarda “toplumun ahlaki değerlerine ve farklı kesimlerinin hassasiyetlerine” uygun kıyafet zorunluluğu getirildi. Kadınların, plaj ile otel veya diğer alanlar arasında hareket ederken mayolarının üzerine örtü veya bornoz giymeleri gerektiği belirtildi.

Karar, erkekleri de kapsıyor. Buna göre, erkeklerin yüzme dışında bulundukları otel lobileri veya restoran gibi yerlerde çıplak üst vücutla dolaşmaları yasaklandı. Gömlek ya da tişört giymeleri zorunlu hale getirildi.

Buna karşın 4 yıldız ve üzeri oteller, özel havuzlar ve kulüpler için farklı bir uygulama geçerli. Bu alanlarda “genel ahlak ve beğeni sınırları çerçevesinde” bikini ve benzeri Batı tarzı mayo kullanımı serbest bırakıldı.

Kararname, aynı zamanda plaj güvenliğine dair önlemleri de içeriyor. Güneş altında uzun süre kalınmaması, denizanalarından kaçınılması gibi uyarılar da kararnamede yer aldı. Bu düzenleme, Beşar Esad'ın Aralık ayında görevden alınmasından bu yana Şam yönetiminin kadınların kıyafetlerine dair yayımladığı ilk resmi yönerge olma özelliği taşıyor.