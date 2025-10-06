Suriye'de seçim sonuçları: Parlamentoya giren 119 adayın 113'ü erkek

Suriye’de HTŞ yönetiminin Şam'ı ele geçirmesinin ardından düzenlenen ilk parlamento seçimlerinde sonuçlar belli oldu.

Suriye Yüksek Seçim Komisyonu, ülke genelinde 49 seçim bölgesinde bin 578 adayın yarıştığını ve 119 adayın parlamentoya girmeye hak kazandığını açıkladı. Kadınların parlamentoda temsil oranı beklenenin altında kalırken, sadece 6 kadın aday parlamentoya girmeye hak kazandı.

SÜVEYDA, HASEKE VE RAKKA KENTLERİNDE SEÇİM YAPILAMADI

Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Nawar Necme, başkent Şam’da düzenlediği basın toplantısında seçim sürecinin adil, şeffaf ve yargı gözetiminde tamamlandığını belirtti. Necme, "Açıklanan sonuçlar kesin ve itiraza kapalıdır. Her milletvekili, aidiyetine bakılmaksızın tüm Suriyelileri temsil edecektir" ifadelerini kullandı.

Necme, Süveyda, Haseke ve Rakka kentlerindeki güvenlik durumu nedeniyle seçimlerin gerçekleştirilemediğini belirterek, söz konusu kentlerde seçimlerin yapılması için yarın özel bir toplantı düzenleneceğini kaydetti. Necme, söz konusu bölgelerde yerel güçlerin kontrolü nedeniyle sürecin tamamlanamadığını savundu.

Necme, seçim sonucunda 119 milletvekilinin belirlendiğini, toplamda 140 milletvekili olması gerektiğini ve Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka, Haseke ve Süveyda illerinde siyasi çözüm sağlandıktan sonra yapılacak seçimlerle kalan 21 sandalyenin doldurulacağını ifade etti.

Seçimlerde Hristiyanların ise yalnızca 2 sandalye kazandığını açıklayan Necme, engelliler ve 'devrim gazilerinin' parlamentodaki temsil oranının yüzde 4 seviyesinde olduğunu ifade etti. Necme, seçim sürecinde herhangi bir kota veya mezhep temelli paylaşım yapılmadığını, sürecin tamamen ulusal irade çerçevesinde yürütüldüğünü öne sürdü.

Suriye’de tüm seçim süreci uluslararası ve yerel gözlemcilerin denetiminde gerçekleşti. Toplam 210 sandalyeden oluşan mecliste 140 sandalye halk oylamasıyla, 70 sandalye ise eş-Şara tarafından atanacak.