Suriye'deki çatışma iç göçü tetikledi: 'Binlerce kişi yer değiştiriyor...'

Dera Valiliği Sosyal İşler, Çalışma ve Acil Durumlar İcra Ofisi Üyesi Hüseyin Nusirat, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, Süveyda’dan Dera’nın doğu kırsalına doğru kitlesel göçün sürdüğünü belirtti. “Şu ana kadar 3 bin 500’den fazla aileyi kabul ettik. Bu sabah itibarıyla 200’den fazla yeni göçmen aile daha Dera’ya ulaştı” dedi.

Habere göre, göç edenler arasında, Süveyda’da yaşayan Bedevi aşiretlerinden ailelerin yanı sıra Dürzi topluluğuna mensup olanlar ve farklı vilayetlerden gelen kişiler de bulunuyor.

"DAHA FAZLA AİLE GÖÇ EDECEK"

Nusirat, göç eden ailelerin büyük kısmının terk edilmiş 30 okul binasına geçici olarak yerleştirildiğini, bazı ailelerin ise ya akrabalarının yanına sığındığını ya da şehir çevresindeki açık alanlara çadır kurduğunu söyledi.

“Yerel halk, ilk andan itibaren temel ihtiyaçları karşılamak için seferber oldu,” diyen Nusirat, daha sonra yerel ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının devreye girdiğini belirtti. Yardım faaliyetlerinin hâlâ Dera Acil Durum Komitesi, Sivil Savunma, Kızılay ve diğer yardım kuruluşlarıyla koordineli şekilde sürdüğünü vurguladı.

Yetkili, Süveyda’daki çatışmalar nedeniyle daha fazla ailenin göç etmek zorunda kalabileceğini belirterek, “Güvenli insani koridorların açılmasıyla en az 2 bin ailenin daha göç etmesini bekliyoruz. Bu nedenle farklı bölgelerde yeni barınma merkezleri hazırlıyoruz,” dedi.

Göç eden ailelerin Dera’da ne kadar süre kalacağına ilişkin ise belirsizlik hâkim. “Temennimiz, devletin kontrolünde Süveyda’ya güvenlik ve istikrarın yeniden dönmesi. Ancak birçok aile evini kaybetti ya da evleri onarım gerektiriyor. Bu nedenle bazı ailelerin dönüşü zaman alabilir,” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

11 Temmuz’da Dürzî kökenli bir seyyar satıcının Bedevî aşiret üyeleri tarafından darp edilmesi ve soyulması üzerine başlayan kriz, kısa sürede silahlı çatışmalara dönüştü. Misilleme ve adam kaçırmalarla tırmanan gerilim, 13 Temmuz’da Süveyda kentinin çeşitli mahallelerine yayılan ağır silahlı çatışmalara evrildi. Suriye ordusu 14 Temmuz’da müdahale etti, ancak Dürzî gruplar birçok bölgede orduya direndi. Resmî verilere göre yüzlerce kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı.

Bu süreçte İsrail, Dürzî sivillere yönelik tehditleri gerekçe göstererek 15–16 Temmuz’da Suriye’deki askeri hedeflere hava saldırıları düzenledi. İsrail bu kapsamda, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı karargâhını İHA’larla vurdu, ardından Suriye ordusu Süveyda’dan tamamen çekildi ve kentin kontrolü fiilen Dürzî güçlere geçti.

19 Temmuz'da günü ilan edilen ateşkes ise pazar günü fiilen yürürlüğe girdi. Anlaşma çerçevesinde, Suriye güvenlik güçleri Süveyda dışındaki bazı bölgelere konuşlandırıldı; ancak büyük şehir merkezleri, örneğin Süveyda kenti, bu uygulamanın dışında tutuldu.