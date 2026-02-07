Suriye ile Chevron’un anlaşmasını dış politika analisti Aydın Sezer, Cumhuriyet’e değerlendirdi: ABD, Suriye'deki varlığını artırıyor

Suriye devletine ait Suriye Petrol Şirketi ile ABD’li Chevron ve Katarlı Power International Holding arasında çarşamba günü, Suriye kıyılarında petrol ve doğal gaz arama konusunda işbirliği mutabakatı imzalandı. Önceki gün ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile yine Chevron, ortak arama ve üretim faaliyetlerini içeren bir anlaşmaya imza attı.

‘ÖNCE SINIRLARIN BELİRLENMESİ LAZIM’

Dış politika analisti Aydın Sezer, bu imzaları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Sezer, ABD savaş sanayisinin de teşvikiyle Amerikalı Chevron ve Exxon Mobil şirketlerinin Akdeniz’de faaliyetlerinin arttığını, Suriye’nin de bunun bir parçası olduğunu söyledi.

Türkiye’nin bu bölgede daha önce attığı adımları anımsatan Sezer, “Türkiye 2011’de KKTC ile kıta sahanlığı sınırlarını belirleme anlaşması imzaladı. Libya ile de benzer şekilde, Doğu Akdeniz’in biraz batı kesiminde tartışmalı bir hat oluşturdu. Biz Libya’dan başlayarak, Kıbrıs'ın kuzeyindeki bu hattı da birleştirerek Suriye sınırlarına kadar çizgiyi devam ettirdik ve bunu ‘Akdeniz'deki kıta sahanlığımız’ diye Birleşmiş Milletler'e ilettik. Biz bunu ilettiğimiz anda gürültü koptu. Kıbrıs-Avrupa Birliği ve Suriye, Birleşmiş Milletler’e itirazda bulundu. Ayrıca Suriye’nin, güneyde Lübnan ile de bir anlaşmazlığı var. Özetle Suriye'nin kuzeyde, güneyde ve batıda bir deniz alanı sınırı yok. Doğu Akdeniz'de bir arama yapılacaksa, önce sınırların belirlenmesi lazım” dedi.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİNİ ANLATTI

Bu sınırlar belirlenirken Türkiye ile sorunlar yaşanabileceğini belirten Sezer, “Suriye'nin Akdeniz’de batıya doğru sınırları Kıbrıs'la çakışacak mı? Yoksa tam orada duracak mı? Eğer tam orada durursa bu bizim açımızdan, Kıbrıs'ın, yani Avrupa Birliği'nin sınırlarının Suriye tarafından meşruiyetinin kabul edildiği anlamına gelecek. Bizim de Kıbrıs Adası'nın kuzeyiyle ilgili söylemlerimizde geri adım atmamız gerekecek. Orayı ihlal ederlerse de bu sefer Avrupa Birliği karşı çıkacak. Dolayısıyla bu belirsizlikler, Chevron’un Suriye'yle yaptığı anlaşmayı kritik hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

‘TPAO-CHEVRON İŞBİRLİĞİNİN KAPSAMI NET DEĞİL’

Bu kapsamda önceki gün TPAO ile Chevron arasındaki ortak arama ve üretim anlaşmasını da değerlendiren Sezer, “Türkiye’nin elinde inanılmaz sayıda arama ve sondaj gemisi var. Eğer sadece aramada ve sondajda işbirliğinden bahsediliyorsa paramızı verecekler, biz de hizmet satacağız. Yok eğer sahada, arama ve sondaj faaliyetine karşılık bir hissemiz olacaksa, yani işleticisi olacaksak o kuyunun, bu ayrı bir şey. Burada işbirliğinin boyutu soru işareti” sözlerini sarf etti.