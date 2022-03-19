Suriye ile Pakistan arasında iş birliği anlaşması
Suriye hükümeti ile Pakistan, turizm alanında iş birliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzaladı.
Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre, mutabakat zaptı Suriye Turizm Bakanı Muhammed Rami Martini ile Pakistan'ın Şam Büyükelçisi Said Muhammed Han tarafından başkent Şam'da imzalandı.
Turizm sektöründe çeşitli alanlardaki iş birliğinin ele alındığı ön anlaşmada Suriye ile Pakistan arasındaki turizmin geliştirilmesi, eğitim ve turizm yatırım fırsatlarının tanıtımı konusunda deneyimlerin paylaşımının yanı sıra turizm ve seyahat acentelerine teşvik konuları yer aldı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, detaylara değinmeden Suriye hükümetiyle yaptıkları anlaşmayı doğruladı.
Öte yandan, Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) da Eylül 2021'de, 22 yıl aranın ardından Pakistan'dan Suriye'nin başkenti Şam'a ilk yolcu seferini gerçekleştirmişti.
SURİYE-PAKİSTAN İLİŞKİLERİ
Şam ve İslamabad yönetimleri arasında 23 Aralık 2021'de "kültür ve eğitim alanında işbirliği anlaşması" imzalandı. Anlaşma, iki ülkenin eğitim ve kültür alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyordu. Pakistan Federal Eğitim Bakanı Şefkat Mahmud imzaların ardından yaptığı konuşmada Suriye ile Pakistan arasındaki güçlü ilişkilere değinerek ikili ilişkileri pek çok alanda güçlendirme arzusunda olduklarını dile getirdi.
2020 yılının sonuna ait olan bu fotoğrafta, sağdaki pankartta, "Yaşasın Suriye - Pakistan kardeşliği" yazıyor
Öte yandan, iki ülke arasında 31 Ekim 2021'de de "ticari ve ekonomik ilişkiler alanında ortak çalışma grubu oluşturulmasını öngören bir mutabakat zaptı" imzalandı. SANA'da yer alan bir haberde, 5 yıl süreyle geçerli olacağı duyurulan anlaşmanın özellikle yatırım projeleri, ticari anlaşmalar, fuar ve forumların düzenlenmesi ve işbirliği fırsatlarının tespit edilip hayata geçirilmesi gibi alanlarda mekanizmalar kurmayı hedeflediği kaydedildi.
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