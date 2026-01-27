Suriye medyası: ‘Şam yönetimi ile SDG şehir güvenliği için uzlaştı'

Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı HTŞ yönetimi ile terör örgütü PKK’nin uzantısı SDG arasında yeni bir mutabakata varıldı.

Rudaw'ın aktardığına göre; Suriye medyasında yer alan haberlerde mutabakatın ilk aşamasında, tüm askeri operasyonların derhal durdurulmasının öngörüldüğü belirtildi.

Varılan bu uzlaşının, bölgedeki askeri gerilimi sona erdirmesi ve idari yapının yeniden düzenlenmesi yolunda kritik bir adım olduğu belirtiliyor.

Buna göre, Haseke, Kamışlı ve diğer bölgelerin şehir merkezlerinde güvenlik kontrolü Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı emniyet birimlerine devredilecek.

Belirlenen yol haritasına göre, SDG şehir merkezlerinden çekilerek kırsal bölgelerde ve halihazırda bulundukları stratejik noktalarda mevcudiyetini sürdürecek.

Uzlaşı kapsamında, SDG birimlerinin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda da temel bir anlayış birliğine varıldığı ifade edildi.

Öte yandan, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi başkanlığındaki üç kişilik bir heyetin Şam’da olduğu açıklandı.