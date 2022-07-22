Suriye muhalefetinden Rusya'ya tepki: Bu bir savaş suçudur
Suriye muhalefeti, İdlib'deki sivil yerleşimleri bombalayan Rusya'ya tepki gösterdi.
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye'nin İdlib iline hava saldırısı düzenleyerek 7 sivili öldüren Rusya'ya tepki gösterdi.
Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, İdlib'in batısındaki Yakubiye ve Cudeyde köylerine sabah gerçekleştirdiği saldırı "savaş suçu" olarak nitelendirildi.
Şam ve destekçilerinin sivilleri hedef almaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum, saldırılara sessiz kalmakla suçlanarak eleştirildi.
Açıklamada, "Suriye halkının, rejim ve destekçilerinin saldırılarına karşı yalnız bırakılması bir suçtur" ifadesi kullanıldı.
İDLİB'DEKİ SALDIRI
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, TSİ 05.36'da Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in batısındaki Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenledi.
Cudeyde köyüne yapılan saldırıda, Hama ilindeki saldırılardan kaçarak bölgeye sığınanlardan 5'i çocuk toplam 7 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.
Hedef alınan bölgede, Hristiyanların yanı sıra yerinden edilen aileler yaşıyor.
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