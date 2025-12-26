Suriye’nin Humus kentinde camide patlama: 3 ölü, 5 yaralı

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), patlamanın Humus’un Vadi ed-Deheb semtinde bulunan İmam Ali bin Ebi Talib Camii'nde, Cuma namazının hemen ardından gerçekleştiğini duyurdu.

Devlet medyası, güvenlik güçlerinin olayın yaşandığı bölgede güvenlik çemberi oluşturduğunu ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yerel yetkililer ise Reuters’a yaptıkları açıklamada, patlamanın intihar saldırısı ya da camiye yerleştirilen patlayıcılar nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

Haber, El Cezire tarafından 'son dakika' olarak duyuruldu.

