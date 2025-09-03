Suriye ordusunda Süveyda soruşturması: Savunma ve içişleri mensupları sorgulandı

Suriye’nin çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Süveyda kentinde temmuz ayında patlak veren çatışmalar yüzlerce kişinin ölümüne yol açmıştı.

İlk olarak aşiretler ile Dürzi grupları arasında başlayan şiddet, hükümet güçlerinin bölgeye girmesiyle daha da tırmandı.

Yakınlarını kaybeden aileler, bazı sivillerin infaz tarzında öldürüldüğünü ve görüntülerin askerler tarafından kayda alındığını öne sürmüştü.

Suriye hükümeti 31 Temmuz’da olayları araştırmak üzere bir komite kurdu. Komite Sözcüsü Ammar İzzedin, hem Savunma Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı mensuplarından bazı kişilerin sorgulandığını ve yargıya sevk edildiğini açıkladı.

Kaç kişinin gözaltına alındığı belirtilmedi, ancak şüphelilerin “bireysel olarak” hareket ettikleri ifade edildi.

İzzedin, bölgesel televizyon kanalı Al-Hadath’a yaptığı açıklamada, şüphelilerin bizzat kendi çektikleri görüntülerle yüzleştirildiğini ve bazı askerlerin suçlarını kabul ettiğini söyledi.

“KAMUYA AÇIK ŞEKİLDE YARGILANACAKLAR”

Komite sözcüsü, “Soruşturmalar tamamlandığında şüpheliler yargıya devredilecek ve Suriyelilere karşı işledikleri suçlardan dolayı kamuya açık şekilde yargılanacaklar” dedi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Suriye hükümetini 15–16 Temmuz tarihlerinde işlenen yargısız infazlardan sorumlu askerleri hesap vermeye çağırdı.

Mart ayında da Suriye ordusu, bu kez Alevi azınlığa yönelik toplu infazlarla suçlanmıştı. Resmi soruşturma raporuna göre mart ayında 1.426 kişi hayatını kaybetmiş, olaylarla bağlantılı 298 kişi yargıya sevk edilmişti.