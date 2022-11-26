Suriye'de ABD üssüne roket saldırısı gerçekleştirildi
Suriye'nin El Şeddadi bölgesinde ABD Koalisyon güçlerine füzeli saldırı gerçekleştirildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün Suriye'deki bir ABD üssünün bir füze tarafından vurulduğunu ve kimsenin yaralanmadığını bildirdi.
Füzenin, koalisyon güçlerini hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, "İki füze, Suriye'nin El Şeddadi kentindeki ABD devriye üssünde bulunan koalisyon güçlerini hedef aldı. Saldırıda kimse yaralanmadı ve herhangi bir maddi hasar da meydana gelmedi" denildi.
Pentagon, saldırının koalisyon güçlerini tehlikeye attığını ve bölgede barış ve istikrarı baltaladığını söyledi.
ABD'nin, Suriye'nin en büyük petrol ve gaz sahalarının bulunduğu Deyrizor, Haseke ve Rakka vilayetlerindeki bölgelerde askeri üsleri bulunuyor.
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