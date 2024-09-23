Suriye'de yeni kabine açıklandı

Suriye'de, 15 Temmuz'da düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından yeni kabine duyuruldu.

Suriye'de yeni kabine açıklandı
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 18:16

Suriye Devlet Ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, kabinenin kurulmasına ilişkin kararname çıkardı.

Buna göre, Hüseyin Arnus'un yerine Muhammed Gazi el-Celali, Başbakan oldu.

Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'dan boşalan koltuğa yardımcısı Bessam Sebbag getirilirken, Mikdad ise Esed'in Yardımcısı oldu.

Savunma, içişleri ve adalet bakanları ise görevlerine devam etti.

Suriye yönetimi, 15 Temmuz'da parlamento seçimleri düzenlemişti.



Etiketler: #suriye #Kabine #Seçim

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