Suriye'deki ABD üssüne roketli saldırı
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer gaz sahasının çevresine roket saldırıları düzenlendi.
Yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden sabah saatlerinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer gaz sahasının çevresine roket saldırıları yapıldı.
Saldırılarda gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadı. ABD güçleri roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı düzenledi.
Deyrizor'da ABD ile İran destekli terörist grupların varlık gösterdikleri bölgeler ise son dönemde sık sık hedef alınıyor.
ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyondan 9 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin doğusunda ABD askerlerinin konuşlu olduğu üsse 7 Nisan'da düzenlenen roketli saldırıda 4 ABD askerinin yaralandığı belirtilmişti.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de saldırıyı kimin düzenlendiğini henüz bilmediklerini ancak daha önceki saldırılarda olduğu gibi İran destekli örgütler olabileceğini ifade etmişti.
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