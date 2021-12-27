Suriye'deki savaş kalıntıları can alıyor
Suriye'deki çatışmalar sonrasında kalan patlayıcı savaş kalıntıları nedeniyle yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bir savaş gözlem örgütünün pazar günü yaptığı açıklamaya göre, savaş bölgelerinde kalan kara mayınları ve diğer patlayıcı maddeler nedeniyle Suriye’de 241 sivil hayatını kaybetti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çoğu yılın ilk çeyreğinde meydana gelen patlamalar sonucu hayatını kaybeden 114 çocuk ve 19 kadının bu sayıya dahil olduğunu söyledi.
İngiltere merkezli gözlemevi, ilgili uluslararası örgütleri Suriye'deki savaş kalıntılarının temizlenmesine yardımcı olmaya ve Suriyelileri bu tür maddelerin tehlikelerine karşı bilinçlendirmeye çağırdı.
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Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, kara mayınları nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiği birçok olay bildirirken, bu mayınların Suriye'de 10 yıldır devam eden savaş sırasında terörist gruplar tarafından kontrolleri altındaki alanlara yerleştirildiğini söyledi.
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