Suriye'den Ukrayna'ya misilleme: Diplomatik ilişkilerini kesti

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:36

Suriye'den Ukrayna'ya yönelik diplomatik alanda harekete geçti.

Suriye Haber Ajansı (SANA)'nın haberine göre Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir diplomat, Suriye'nin Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini kestiğini bildirdi.

Suriye'nin bu kararının, Ukrayna'nın hareketine yönelik misilleme niteliğinde olduğu belirtildi.

Suriyeli diplomat yaptığı açıklamada, "Ukrayna hükümetinin, Kiev'deki büyükelçiliğimizde diplomatlarımıza vize uzatmayı reddettiği 2018'den bu yana Suriye ile pratikte hiçbir ilişkisi yok" dedi.

Diplomat, "Kiev yönetimi, diplomatik prosedürü yerine getiremedi ve Suriye büyükelçiliği, Ukrayna makamlarının düşmanca tavırları nedeniyle faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldı" diye konuştu.

30 Haziran'da Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin, ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararına yanıt olarak, konsolosluk bağlarını kesmeden Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.