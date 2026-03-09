Suriyeli Kürtlerden İranlı Kürtlere uyarı: “ABD sizi yüzüstü bırakabilir!”

Son günlerde, Irak’ın kuzeyinde bulunan İran merkezli Kürt silahlı grupların, İran’ın batısındaki yerel güvenlik güçlerine saldırı ihtimali konusunda ABD ile görüşmeler yaptığı yönünde haberler ortaya çıktı.

Reuters’a konuşan Suriye’deki Kürt kaynaklar, kendi deneyimlerine işaret ederek 'bunun İranlı Kürtler için riskli bir adım olabileceğini' belirtti.

"BİZİM DENEYİMİMİZ ACI BİR DERS..."

Öte yandan, Suriye’deki Kürt temsilciler, son aylarda yaşadıkları süreci 'acı bir deneyim' olarak nitelendirdi ve bunun İranlı Kürtler için 'ibret alınması gereken bir ders' olduğunu söyledi.

Reuters’a konuşan bir İranlı Kürt kaynak da Kürt liderlerin, Suriye’deki Kürt grupların yaşadığı gibi bir ihanetle karşı karşıya kalmaktan endişe ettiğini ifade etti.

Aynı kaynak, İranlı Kürt liderlerin ABD’den bazı güvenceler talep ettiğini, ancak bu güvencelerin içeriği hakkında ayrıntı vermedi.

"ÇOK DİKKATLİ OLUNMALI"

Suriye merkezli Kürt İlerici Demokratik Partisi lideri Ahmed Barakat, İranlı Kürt güçlerin 'son derece dikkatli davranması gerektiğini' söyledi.

Barakat, kararın nihayetinde İranlı Kürt gruplara ait olduğunu belirtmekle birlikte, ABD’nin çağrısını kabul ederek İran yönetimine karşı 'ön cephe gücü' haline gelmenin şu aşamada İranlı Kürtlerin çıkarına olmayacağını dile getirdi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Geçen hafta Reuters’a konuşan kaynaklar, İsrail’in yaklaşık bir yıldır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunan İranlı Kürt gruplarla temas halinde olduğunu ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump ise geçen perşembe günü yaptığı açıklamada, Kürt güçlerin Kuzey Irak’tan İran’a geçmesinin 'harika olacağını' söylemiş, ancak böyle bir durumda ABD’nin hava desteği verip vermeyeceği konusunda net konuşmamıştı.

Trump, yakın zamandaki demeçlerinden birinde, “Kürtler harika. Onları seviyorum. Çok kullanışlılar” demişti.