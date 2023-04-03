Suriyeli mülteci Almanya'da belediye başkanı seçildi

Sekiz yıl önce Almanya'ya mülteci olarak gelen Suriyeli Ryyan Alshebl, ülkenin güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletine bağlı Calw kentinde yer alan Ostelsheim ilçesinde belediye başkanı seçildi. Alshebl, sekiz yıl boyunca ilçeyi yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:29
Suriyeli mülteci Almanya'da belediye başkanı seçildi
Abone Ol google-news

Sekiz yıl önce iç savaşın yaşandığı ülkesini terk eden Suriyeli Ryyan Alshebl, Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletine bağlı Calw kentinde yer alan Ostelsheim ilçesinin belediye başkanı seçildi.

Almanya'ya mülteci olarak gelen 29 yaşındaki Ryyan Alshebl, 753 oy (yüzde 55,41) alarak Ostelsheim'ın yeni belediye başkanı seçildi.

İlk turda barajı aşarak seçimi kazanan Ryyan Alshebl'ın rakipleri Marco Strauß 591 oy (yüzde 43,49) ve Mathias Fey ise 15 oy (yüzde 1,1) oy aldı.

Alshebl, seçim sonucunun açıklanmasının hemen ardından "heyecanlandığını" belirterek, "Bugün Ostelsheim halkı, hoşgörü ve dünyaya açıklık kapsamında tüm Federal Cumhuriyet (Almanya) için bir örnek teşkil etti" dedi.

Aynı zamanda Yeşiller Partisi mensubu olan Alshebl, önümüzdeki sekiz yıl boyunca Ostelsheim'ın yeni belediye başkanı olarak görev icra edecek.

Ostelsheim Belediye Başkanı Fuchs'un görev süresi 17 Haziran'a kadar devam edecek. Ardından 18 Haziran'da Alshebl adına resmi tören düzenlenerek, görev süresi resmen başlamış olacak.


suriye Almanya

İlgili Haberler

İngiltere Kralı III. Charles Almanya Federal Meclisi'ne hitap etti, 'Avrupa'nın güvenliği tehdit altında'

İngiltere Kralı III. Charles Almanya Federal Meclisi'ne hitap etti, 'Avrupa'nın güvenliği tehdit altında'
Almanya’da sahnelenen ‘Exil’ oyununda ülkelerini terk edenlerin öyküleri anlatılıyor: Felaketler ve göç çağı

Almanya’da sahnelenen ‘Exil’ oyununda ülkelerini terk edenlerin öyküleri anlatılıyor: Felaketler ve göç çağı
Almanya, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını teslim etti

Almanya, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını teslim etti

En Çok Okunan Haberler