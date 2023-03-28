Almanya, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını teslim etti
Alman yayın organı Der Spiegel, 18 adet Leopard 2 tankının Ukrayna'ya teslim edildiğini yazdı.
Alman Der Spiegel dergisinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Berlin hükümeti, Kiev'e söz verdiği 18 Leopard 2 tankı Ukrayna'ya teslim etti.
Alman yetkililerin, Ukrayna'ya 18 adet Leopard 2 tankı tedarik etme kararından yaklaşık iki ay sonra tankların Kiev'e teslim edildiği bildirildi.
Der Spiegel'e göre, son tanklar geçen hafta sonunda Almanya'dan ayrılarak, Ukrayna'ya sevk edildi.
Yaklaşık 40 Marder tipi zırhlı aracın da savaş bölgesine ulaştığı kaydedildi.
Der Spiegel, Alman hükümetinin güvenlik nedeniyle sevkıyatın rotasının "gizli" tutulduğunu belirtti.
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