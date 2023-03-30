İngiltere Kralı III. Charles Almanya Federal Meclisi'ne hitap etti, 'Avrupa'nın güvenliği tehdit altında'

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 15:45

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 15:51

İngiltere Kralı III. Charles, tahta çıkmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya düzenledi. Kral III. Charles, eşi Kraliçe Camilla ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender'in daveti üzerine dün başkent Berlin'e geldi.

Bugün Federal Meclis'e hitap eden Charles, Rusya- Ukrayna savaşına değinerek, "Avrupa'nın güvenliği tehdit altında. Ukrayna'nın sebepsiz yere işgali, çok sayıda masum insana hayal bile edilemeyecek acılar çektirdi. Sayısız hayat mahvoldu. Özgürlük ve insanlık onuru en vahşi şekilde ayaklar altına alındı. Avrupa'nın güvenliği, demokratik değerlerimizle birlikte tehdit edildi. Birlikte değerlerimize ve özgürlüklerimize yönelik tehditlere karşı uyanık olmalı ve bunlarla yüzleşme kararlılığı göstermeliyiz. Halkımızın hak ettiği güvenlik ve refah için birlikte çaba göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında İngiltere ve Almanya'nın dostluklarına da değinen Kral Charles, "Bu dostluk, merhum kraliçe annem için çok şey ifade ediyordu. Almanya, halkı ve kendine özgü kültürü bende çok derin bir etki oluşturdu. 13 yaşımdayken Almanya'ya ilk geldiğimden beri bu olağanüstü ülkenin farklı köşelerine aşina olarak büyüdüm. Pek çok İngiliz gibi benim de burada kişisel bağlarım var" dedi.

ZIYARET 3 GÜN SÜRECEK

İngiltere Kralı III. Charles, Federal Meclis'teki konuşmasının ardından eşiyle birlikte eski Tegel Havalimanı'nı ziyaret edecek ve orada kalan Ukraynalı mültecilerle görüşecek.

Kraliyet çifti, yarın öğleden sonra Brandenburg'a geçerek Brodowin eko-köyünü ziyaret edecek ve burada peynir yapacak. Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla, cuma günü ziyaretlerinin son gününde Hamburg'a geçecek. Kral III. Charles ve eşi Camilla'nın cuma günü Almanya'dan ayrılması bekleniyor.