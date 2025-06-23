Suriyeli yetkililer, Şam'daki kilisede düzenlenen intihar saldırısında 22 kişinin öldüğünü açıkladı

İçişleri Bakanlığı’na göre, Dweila mahallesindeki Rum Ortodoks Mar İlyas Kilisesi’ne dün düzenlenen saldırıda, saldırgan kilisede bulunanalara silahla ateş açtı ve patlayıcı bir yelek patlattı. Yetkililerin bildirdiği ilk bilgilerde, patlamanın kilisenin girişinde meydana geldiği ve hem bina içinde hem de yakın çevrede bulunan insanların ölümüne yol açtığı belirtildi.

Suriye Sağlık Bakanlığı, bombalı intihar saldırısında en az 22 kişinin öldüğünü, 63 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırganın cihatçı grup ile bağlantılı olduğu belirtildi, gruptan şu ana kadar saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Batı medyasına konuşan görgü tanıkları, "dışarıdan silah taşıyan birinin, kiliseye girdiğini, ateş etmeye başladığını, kendisini patlatmadan önce insanların onu durdurmaya çalıştığını" belirtti.

İçişleri Bakanı Anas Hattab, Bakanlığından uzman ekiplerin, “kınanması gereken bir suç” olarak nitelendirdiği olayın koşullarını araştırmaya başladığını söyledi. Hattab, "Bu terör eylemleri, Suriye devletinin iç barışı sağlama çabalarını durduramayacaktır" dedi.

Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden yapılan açıklamada da "Kötülüğün hain eli, akşam ayini sırasında şehit düşen sevdiklerimizin hayatlarıyla birlikte bizim hayatlarımıza da kast etti" denildi. Patrikhane, Suriye'nin geçici makamlarına, "kiliselerin kutsallığına karşı yapılan ve yapılmaya devam eden ihlaller konusunda tüm sorumluluğu üstlenmeleri ve tüm vatandaşların korunmasını sağlamaları" çağrısında bulundu.

Radikal İslamcı gruplar tarafından Şam'da düzenlenen ilk saldırı oldu

Batı medyasında yer alan haberlere göre, bu saldırı, Aralık 2024’te eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana radikal İslamcı gruplar tarafından Şam'da düzenlenen ilk saldırı oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Ofisi, saldırıyı kınadı ve Suriyelileri "terörizmi, aşırıcılığı, kışkırtmayı ve herhangi bir topluluğu hedef almayı reddetme konusunda birleşmeye" çağırdı.

ABD Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack da "Bu korkunç korkaklık eylemlerinin, Suriyelilerin örmekte olduğu yeni bütüncül hoşgörü ve kapsayıcılık dokusunda yeri yoktur" ifadesini kullandı.

Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ise defalarca dini ve etnik azınlıkları koruma sözü vermişti. Ancak Suriye’de, son aylarda çok sayıda ölüm ve katliamların yaşandığı mezhepsel şiddet olayları gerçekleştirildi, sık sık Suriye'deki Hıristiyanları ve diğer dini azınlıkları hedef aldı. Grup, 2016 yılında Şam'ın güney banliyölerinden birinde Şii Müslüman Seyyide Zeynep türbesi yakınlarında meydana gelen ve 70'ten fazla kişinin ölümüne yol açan çok sayıda patlamayı üstlenmişti.