Suriye’nin kuzeyinde geri adım

Yayınlanma: 07.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2024 - 04:00

Suriye’nin kuzeydoğusunda etkinlik gösteren ve terör örgütü YPG/PKK’nin belkemiğini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 11 Haziran’da sözde yerel seçim düzenleme planlarını ertelediğini açıkladı. Türkiye, seçimlere şiddetle itiraz ederken bölgedeki terör unsurlarıyla yakın temastaki ABD de yapılacak oylamaya karşı çıktı. Örgütün sözde yönetmi, seçimin 18 Ağustos’a ertelendiği savundu. SDG unsurlarının planladığı seçim ile bağımsız devlet kurma amacında olduğu belirtiliyordu. Cumhuriyet’in 3 Haziran Pazartesi günü “Sözde seçimden geri atacaklar” başlıklı haberinde oylamanın Türkiye’nin baskıları sonucu yapılamayacağı yazılmıştı.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan terörizm ve Ortadoğu uzmanı Prof. Dr. Serhat Erkmen, SDG unsurlarının seçimi erteleme kararını yorumladı. Erkmen, “Hem Türkiye’nin hem ABD’nin itirazları bir araya gelince bu seçimi yapamayacaklarını gayet net anladılar. Bu tam anlamıyla bu işten vazgeçtikleri anlamına gelmiyor ama önümüzdeki kısa ve orta vadede bunu yapamayacaklarını bence gördüler. Bu seçim ağustosta da olmayacak” dedi.