Suriye’nin kuzeyinde geri adım
Suriye Demokratik Güçleri, 11 Haziran’da sözde yerel seçim düzenleme planlarını ertelediğini açıkladı.
Suriye’nin kuzeydoğusunda etkinlik gösteren ve terör örgütü YPG/PKK’nin belkemiğini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 11 Haziran’da sözde yerel seçim düzenleme planlarını ertelediğini açıkladı. Türkiye, seçimlere şiddetle itiraz ederken bölgedeki terör unsurlarıyla yakın temastaki ABD de yapılacak oylamaya karşı çıktı. Örgütün sözde yönetmi, seçimin 18 Ağustos’a ertelendiği savundu. SDG unsurlarının planladığı seçim ile bağımsız devlet kurma amacında olduğu belirtiliyordu. Cumhuriyet’in 3 Haziran Pazartesi günü “Sözde seçimden geri atacaklar” başlıklı haberinde oylamanın Türkiye’nin baskıları sonucu yapılamayacağı yazılmıştı.
Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan terörizm ve Ortadoğu uzmanı Prof. Dr. Serhat Erkmen, SDG unsurlarının seçimi erteleme kararını yorumladı. Erkmen, “Hem Türkiye’nin hem ABD’nin itirazları bir araya gelince bu seçimi yapamayacaklarını gayet net anladılar. Bu tam anlamıyla bu işten vazgeçtikleri anlamına gelmiyor ama önümüzdeki kısa ve orta vadede bunu yapamayacaklarını bence gördüler. Bu seçim ağustosta da olmayacak” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener oğlu için Erdoğan’dan ne istedi?
- Valilik, Burcu Köksal'ı ifadeye çağırdı
- İYİ Parti'den ikinci 'Akşener' açıklaması
- İznik'te hasat erken bitti: Kilosu 35 liraya düştü
- Belediye başkanına soruşturma!
- Amik Ovası'nda zorlu hasat: Kilosu 8 TL
- Özgür Özel'den erken seçim açıklaması
- İşte Ceren Karakoç'un aldatma hikayesi
- Erdoğan'ı üzecek son anket paylaşıldı
- İnternet fiyatlarına dev zam!