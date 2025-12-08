Suudi Arabistan'dan Suriye'ye hediye: İlk kez kamuoyuna sunulacak

Suudi Arabistan’ın, Suriye’ye Esad yönetiminin düşüş günü olarak “Özgürlük Bayramı”nın birinci yılı dolayısıyla hediye ettiği Kâbe örtüsünden bir parça, Emevi Camii’nde ziyarete açılacak.

Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmed Şara, hediyeyi sabah namazı sonrası yaptığı konuşmayla duyurdu.

Şara, pazartesi günü sabaha karşı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan tarafından Suriye’ye hediye edilen Kâbe-i Muazzama örtüsünden bir parçanın kamuoyuna sunulduğunu açıkladı.

Kâbe örtüsünde şu ifadeler yer aldı:

“Biz, Beyt’i insanlar için bir toplanma yeri ve güvenli bir mekân kıldık. Siz de İbrahim’in makamını namazgâh edinin.”

Şam’daki Emevi Camii’nde sabah namazının ardından konuşan Şara, ilk yurt dışı ziyaretinin Suudi Arabistan’a olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Allah bize apaçık bir zafer nasip ettikten sonra ilk dış ziyaretimizi kardeş Suudi Arabistan’a gerçekleştirdik. Beytullah’ı ziyaret ettik, umre yaptık. O gün Kâbe’nin içine girip namaz kılmak da bize nasip oldu.”

HEDİYE VELİAHT PRENS'TEN

Şara, dönüşte kendilerine verilen hediyeye de değinerek, “Dönüşümüzde Prens Muhammed bin Selman bizi Kâbe örtüsünden bir parçayla onurlandırdı” dedi.

Hediyenin Emevi Camii’nde sergileneceğini duyuran Şara, bu tercihin gerekçesini şöyle açıkladı:

“Bu kutsal parçanın Emevi Camii’nde bulunmasını istedik. Böylece Mekke-i Mükerreme’den Şam’a uzanan sevgi ve kardeşlik bağları daha da güçlensin. Açılışını da zafer yıl dönümünün ilk anlarında yapmayı uygun gördük.”